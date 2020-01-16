Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın tiyatro oyununa Erdoğan yorumu: Bunlara millet dersini verecek /16 Ocak 2020 13:37

Demirtaş'ın tiyatro oyununa Erdoğan yorumu: Bunlara millet dersini verecek

Tayyip Erdoğan Sarayda gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na konuştu.

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Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşinin de katıldığı için eleştirilere neden olduğu Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyunu ile ilgili, "Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim, vakti saati geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İBB’ye ait kitap evlerinde satılmasıyla ilgili söz konusu kitapların yasal bandrollü kitaplar olduğunu ve PTT'nin sitesinde de aynı kitapların satışta olduğunu söylemişti.


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