Samanyolu Haber /Dünya / Demokratlardan İsrail'e karşı yeni hamle /19 Mayıs 2021 23:29

Demokratlardan İsrail'e karşı yeni hamle

ABD Başkanı Joe Biden'ın Filistinli direniş gruplarıyla savaşın devan ettiği bir sırada İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışı kararına karşı Demokratların içinden yeni bir hamle hazırlığı yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD Temsilciler Meclis üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden yönetimi tarafından onaylanan İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını engellemeyi amaçlayan bir karar taslağı hazırladığı bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nden bir sözcü, Başkan Joe Biden yönetiminin 5 Mayıs'ta Kongreye İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satış kararı hakkında bilgi verdiğini belirmişti. Ancak bazı milletvekilleri geçtiğimiz hafta sonuna kadar anlaşmadan haberleri olmadığını iddia etmişti.

ABD Temsilciler Meclis üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden yönetimi tarafından onaylanan İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını engellemeyi amaçlayan bir karar taslağı hazırladığı bildirildi. Demokrat vekillerden Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Mark Pocan’ında tasarıya destek verdiği aktarılırken, ABD Kongresinin İsrail’e olan güçlü desteği nedeni ile tasarının meclisten geçmesi beklenmiyor. Demokratlar tarafından tasarıya verilen destek nedeni ile ise Kongre'de İsrail hakkında daha fazla tartışmaya yol açacağı bekleniyor.

Ocasio-Cortez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD, kaynaklarımızı uluslararası medya kuruluşlarını, okulları, hastaneleri, insani misyonları ve sivil yaşam alanlarını bombalamak için kullanması nedeniyle İsrail hükümetine incelemeden onaylanan silah satışı yapmamalıdır. İnsan haklarını koruma sorumluluğumuz var" dedi.

İsrail’e silah satışına izin verilmeden önce meclisin Ortak Onaylamama Kararı’nı (JRD) geçirmek için 15 günü var, ancak bu 15 günlük süre yarın sona eriyor. Kongre şu ana kadar JRD'yi kullanarak bir silah anlaşmasını engelleyemediği biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demokratlardan İsrail'e karşı yeni hamle Sonraki Haber >>

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:40:52