Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Baykal'ın eşi hastaneye kaldırıldı /05 Ağustos 2023 13:13

Deniz Baykal'ın eşi hastaneye kaldırıldı

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kaza geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

SHABER3.COM

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kaza geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP eski liderlerinden Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da Bahçelievler bölgesinde yürüyüş yaparken aşırı sıcakların etkisiyle dengesini kaybedip yere düştü. Kaldırıma çarpmadan dolayı başına darbe aldığı bilinen Baykal, hızla çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Aldığı darbenin etkisiyle beyin sarsıntısı geçiren Baykal, hastanede tedavi altına alındı.

Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deniz Baykal'ın eşi hastaneye kaldırıldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:06