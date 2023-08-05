Whatsapp durumunda 'Soylu'yu paylaştı hapis cezası aldı

‘AMACIM HAKARET ETMEK DEĞİLDİ’





9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ





MAHKEME: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GİRMEZ





2022 yılının şubat ayında yaşanan olayda Abdurrahman T., WhatsApp uygulamasının durum kısmında Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı bir konuşmada ifade ettiği “Bize yaptıran Allah'tır!” sözünün altına "İ.i hırsızsa Selo güzel cevap veriyor. Gideceksiniz hırsızlar çetesi az kaldı" yazdı.HalkTv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Esnaflık yapan Abdurrahman T.’nin (51) rehberindeki bir kişi de bu paylaşımı gördü. Kimliği açıklanmayan kişi, paylaşımı ihbar etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Yürütülen soruşturmada, paylaşımın yapıldığı GSM numarasının Abdurrahman T.’ye ait olduğu belirlendi. T. ifadesinde “0532 762 XX XX numaralı cep telefonu hattı bana aittir. Hakaret içerdiği iddia edilen paylaşımlardaki görüntüler benim şahsı cep telefonumdan bulunan fotoğraflardır. Bir sohbet ortamında iken bu video ve fotoğraflar üzerine tartışmakta iken o arkadaşları kızdırmak amacıyla fotoğrafların üzerine yorum yazdım ancak paylaşmadım” dedi. T.. amacının dönemin bakanına hakaret olmadığının altını çizdi.Abdurrahman T. hakkında. “Sesli veya yazılı bir görüntü ile hakaret” suçlaması ile dava açıldı. Süleyman Soylu’nun da ‘suçtan zarar gören’ olarak yer aldığı dosyada karar çıktı. Mahkeme, T.’ye. ‘Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirime giden mahkeme T.’ye 9 ay hapis cezası verdi.Mahkemenin gerekçeli kararında Soylu’nun bakan olarak görev yaptığı ve onur ve şerefinin rencide edildiği savunuldu. Kararda, anılan paylaşımın da ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği öne sürüldü.Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız Abdurrahman T., “İhbarcı benim telefon listemde olan biri. Kim olduğunu da tespit ettim. Gerekli sözleri ona söyledim” diye konuştu.