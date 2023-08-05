Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valisi Gül'den akıllara zarar açıklama /05 Ağustos 2023 13:16

İstanbul Valisi Gül'den akıllara zarar açıklama

Gazetecilerle bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, “Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor” dedi. Gül ayrıca, Esenyurt'ta suç oranının azaldığını savundu.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davut Gül, göçmenler konusunda açıklamalarda bulundu.

Gül, “Her şeyin nizamı var. Uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhametin eksen, adalet eksenli, kimseye zulüm değil. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek" dedi.  

Gül, bireysel silahlanma ilgili ise “Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında, gerek alanları kapatarak emniyet, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

Gül, Esenyurt'taki asayiş olaylarıyla ilgili soruya da yanıt verdi. “Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda" diyen Gül, göçmenlerin suç oranına ilişkin ise şunu söyledi:

“Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor.”

Öte yandan Gül, "Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz" mesajı verdi.
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