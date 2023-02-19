Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgesi için uykuları kaçıracak açıklama /19 Şubat 2023 10:21

Deprem bölgesi için uykuları kaçıracak açıklama

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "Deprem bölgesinde M7’ye varan, yıkıcı 20-25 artçı bekleniyor" dedi.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Resmi verilere göre, can kaybı 40 bini geçti. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu. Ercan, deprem bölgesinde büyüklüğü 7'ye varan yıkıcı 20-25 artçı deprem beklendiğini belirtti. 

Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"M7,9’luk depremden sonra ilk hafta içinde tüm Türkiye kırıkları zangır zangır gıcırdadı. Eğer ülkede taşma noktasına kadar gergin olan bir kırık olsaydı, başka depremler olurdu. Geçen iki haftada yer dinginleşti. Ne var ki,deprem bölgesinde M7’ye varan, yıkıcı 20-25 artçı bekleniyor."


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