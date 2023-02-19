Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Arınç'a tepki: 'Neden sürekli konuşuyor?' /19 Şubat 2023 10:17

Erdoğan'dan Arınç'a tepki: 'Neden sürekli konuşuyor?'

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini" söyleyen ve açıklaması tepki çeken eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın sözlerinin AKP MYK toplantısında gündeme geldiği öğrenildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arınç için “Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?” dediği belirtildi.

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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilirken, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç seçimlerin "ivedilikle" ertelenmesi gerektiğini savundu. Arınç'ın açıklamalarına tepki gösteren siyasiler seçimin zamanında yapılması gerektiğini söylemişti. 

Cumhuriyet'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, Arınç'ın sözleri de gündeme geldi. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Ebru Karatosun'un haberi göre söz konusu toplantıda, Erdoğan’ın, Bülent Arınç’a açıklamaları nedeniyle tepki göstererek, “Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?” dediği de öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini" söyleyen ve açıklaması tepki çeken eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var?" demişti. Arınç, "Ben haziranda olamayacağını düşünerek, bu teklifi yapıyorum. Benim söylediğim şu, Anayasa değişikliğini Meclis yaparsa istediği tarihi koyabilir. Uzlaşmayla olması lazım. Ama sonraki gelişmeler de bu yolu kapatanların üstünden olur. Ben söylemiş olayım" diye konuşmuştu.

Arınç'ın açıklamalarına tepki gösteren siyasiler seçimin zamanında yapılması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, "Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Halkıma açık ve net söylüyorum, seçimler zamanında olacak. TBMM'de de YSK'da da seçim afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse, demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur. Biz bunu böyle okuyacağız, kendilerine şimdiden ifade edeyim" demişti.


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