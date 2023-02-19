California Eyalet Üniversitesinde Hizmet Hareketi üzerine Uluslararası konferans yapıldı

A.B.D.’nin California eyalet üniversitesi Long Beach, Dini Araştırmalar Bölümü, İslam'dan ilham alan Hizmet Hareketi hakkında "Hizmet Hareketi: Çağdaş Meydan Okumalara Tepkiler" başlıklı bir konferans düzenledi .







Long Beach kampüsünde (California State University Long Beach) gerçekleşen uluslararası konferansta sosyal bilimciler Hizmet Hareketiyle ilgili araştırma sonuçları ve gözlemlerini paylaştılar.







Üniversitenin Dini Araştırmalar Bölümü’nün ev sahipliği yaptığı konferansa 22 farklı ülkeden, 106 Akademisyen ve 250’den fazla izleyici katıldı. Bölüm Başkanı ve konferansın organizatörü Prof. Dr. Sophia Pandya yaptığı açılış konuşmasında yakın zamanda Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremi hatırlatarak herkesi dua ve depremzedelere yardıma davet etti.







Konferansta depremzedelere yardım yolları ve sevdiklerini kaybedenlerin rehabilitasyonu için yapılabilecekler üzerine özel bir oturum gerçekleştirildi. Konferans mekânında depremzedelere mesaj ve dualarını iletmek isteyenler için bir defter açıldı.







Hizmet Hareketi 2000’li yıllardan itibaren dünya çapında sosyal bilimcilerin ilgi alanına girdi. Geçtiğimiz yıllarda Amerika’nın Georgetown Üniversitesi gibi saygın üniversitelerinde sosyal bilimciler Hizmet hareketiyle ilgili görüşlerini paylaştılar.





2013 yolsuzluk soruşturmalarını müteakiben Erdoğan iktidarının harekete karşı başlattığı hukuksuz ezme kampanyası, 15 Temmuz’u harekete fatura etme teşebbüsü ve özellikle Fethullah Gulen Hocaefendi’yi kaçırma planları Dünya ve Amerika medyasında geniş bir şekilde yer aldı.





California Eyalet Üniversitesi Long Beach kampüsündeki konferansta Hizmet hareketinin son 10 yılda karşı karşıya kaldığı zulümler ve başka zorluklar karşısında nasıl ayakta kaldığı ve dünyada gelişmeye devam ettiği ele alındı





Dr. Pandya, bu konferansın 2016’dan beri Hizmet hareketi üzerine yapılan ilk uluslararası konferans olduğunu hatırlattı ve konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.





Konferansta şu oturum başlıkları yer aldı:





Hizmet Hareketinin 15 Temmuz Sonrası Ayakta Kalmayı Başarmasındaki Faktörler.

Siyasete Odaklanan İslam Anlayışı ile Dini Hayata Odaklanan İslam Anlayışı

Başka Din Mensuplarının Hizmet Hareketine Bakışları

Modern Çağda Bir Dünya Hareketi Olarak Hizmet

Afrika’da Hizmet Hareketi

Hizmet Hareketinin Güncel Zorluklar Karşısında Tavrı

Genç Nesiller, Erkek-Kadın Eşitliği ve Kimlik

Hizmet Hareketinin Dünyanın Değişik Ülkelerde Zorluklar Karşısında Tavrı gibi konular ele alındı.





Konferansın 1. Günü akşamı yapılan resepsiyonda da Prof. Scott Alexander konuşmasına başlamadan önce depremin insanlara kıyameti hatılattığını, Allah’ın azametine sığınarak af dilemeye vesile olduğunu dile getirerek depremde hayatını kaybenler için dua etti ve katılımcıları depremzedelere yardım etmeye çağırdı.















Prof. Sophia Pandya - Konferans Organizatörü - Dini Araştırmalar Bölüm Başkanı/ California State University Long Beach





2016 yılında Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin ardından bu yana Hizmet Hareketi üzerine yapılan konferansa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Prof. Pandya Türkiye ve Suriye'deki deprem kurbanları için saygı duruşu dua ile konferansı başlattı.





Hizmet Hareketi, darbe girişiminin ardından Erdoğan hükümeti tarafından herhangi bir delil olmaksızın terör örgütü olarak tanımlandı. Başarısız darbenin ardından yaklaşık yarım milyon kişi tutuklandı, Hizmet Hareketi ile bağlantılı 130'dan fazla medya kuruluşu kapatıldı. Milyonlarca insan yaşamları ve özgürlükleri için Yunanistan ve Ege Denizi üzerinden ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.





Bu konferans, akademisyenleri ve kanaat önderlerini, başarısız darbe girişiminin ardından Hizmet Hareketi'ni güncel zorluklarla birlikte tartışmak ve analiz etmek üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.









Prof. Elise LeBou - University of Illinois Springfield





Yıllar boyunca Hizmet'ten görüştüğüm ve tanıştığım insanların hikayeleri aracılığıyla, Hizmet mültecilerinin geçmişte çok üzücü ve korkunç koşullar ve deneyimler yaşamış olmalarına rağmen hayata olumlu bakış açılarından etkilendim.





Prof. Ori Soltes - George Town University





Erdoğan'ın Hizmet'e yönelik zulmü ülkeye ciddi bir beyin göçüne neden oldu. Bu Hitler Almanyası için bir intihardı. Erdoğan Türkiye’si için de bir intihar olacaktır. Devam eden zulme rağmen Hizmet hareketi Erdoğan'ın umduğu gibi şiddete başvurmadı.Hizmet, Erdoğan'ın kendisine yanıt olarak umduğu şiddeti uygulamıyor. "Sabr" sabırla muamele ediyor.





Prof. Reginald Nalugala

Tangaza University College Kenya





- Hizmet hareketi Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında eğitim yoluyla genç nesilleri özgürleştiriyor.

- Gülen felsefesi, zihinlerin özgürleşmesi ve barışçıl toplumlar için demokrasinin güçlendirilmesi açısından önemlidir. Afrika toplumları olarak Gülen'in ve Hizmet Hareketi'nin öğretilerinden öğreneceğimiz çok şey var.

- Entegrasyon ve uyum, Doğu Afrika'daki Hizmet faaliyetleri için iki önemli gündem maddesidir









Prof. Anwar Alam

- Erdoğan rejiminin ağır insan hakları ihlallerine ragmen Hizmet katılımcıları barışçıl kalmaya devam etti ve olumlu eylemlerle karşılaştıkları zorluklara yanıt verdi.

- Hizmet'in gücü İslam'ın değerleri ve Gülen'in yazıları ve vaazları aracılığıyla dünyaya sunduğu öğretilerinden kaynaklanmaktadır.

- Gülen’in düşüncesi siyaseti ve merkeziyetçiliği değil, özgürlükleri, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü hedeflemektedir.