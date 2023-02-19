Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç'ın 'kaos' tehdidine tepki yağıyor /19 Şubat 2023 10:27

Bülent Arınç'ın 'kaos' tehdidine tepki yağıyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “zamanında seçim” diyen muhalefeti hedef aldı. Arınç, “Ertelenmezse pişman olurlar. Kaos çıkar” dedi. Muhalefet, “Siyaset mühendisliğine soyunmasın. Kaos çıkaranlar suç işler” yanıtı verdi.

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Muhalefeti seçimlerin ertelenmesi üzerinden hedef alan Arınç, “Partilerin uzlaşmayla bir tarih belirlemesi, bu Meclis’in işidir. Olmazsa gerisini onlar düşünsün. Öyle şeyler olur ki pişman olurlar. Kaos çıkar” dedi. Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yapılan açıklamalara tepki gösterdi. 

‘MİLLET NOT EDECEK’
“Millete yaptıklarının hepsini not ediyoruz” diyen Özkoç, “Bu millete çektirdiklerini yaşıyoruz. Depremden sağ kurtulanlar şimdi devletzede oldu. O insanlara bir çorabı, bir iç çamaşırını, sıcak yemeği hâlâ sunamayan devleti yöneten iktidar, kendi seçim telaşının içindeyse insanların bunu not etmesi lazım. Hâlâ ‘Bizim koltuk ne olacak?’ diye bakıyorlarsa milletin bunu not etmesi lazım” ifadelerini kullandı. 

Seçimlerin ertelenmesine destek vermeyeceklerini söyleyen Özkoç, “Bu insanlara verilecek bir günü bile nasıl kullandıklarını gördük. O nedenle verilecek bir yılları yok. Hiç kimse siyaset mühendisliğine soyunmasın. Bu ülkeyi 20 yılda getirdikleri yer belli. Daha fazla bekleyecek durum yok. Her felaketi kendileri için çıkara dönüştürmeye çalışan bir iktidarın, milletin omuzlarında yaşadığı saray hayatına artık tahammül yok. Seçim zamanında yapılmalı” diye konuştu. 

‘ANAYASAL SUÇ İŞLİYORLAR’
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise “Anayasayı uygulamaktan kaos çıkarılıyorsa, bu kaosu çıkaranlar anayasal suç işlemiş olur. Yaşanan büyük felaket nedeniyle seçimleri erkene alma ihtimali kalmadı. Yapılacak en doğru karar seçimleri zamanında, 18 Haziran’da yapmak. Bunlar siyaset diline yakışmayan açıklamalar” değerlendirmesini yaptı.

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