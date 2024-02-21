Deprem bölgesinde 90 bin 200 seçmen kayıp

ODTÜ’lü bir grubun oluşturduğu ve gönüllülük esasına göre araştırma yapan bir ekip, deprem bölgesindeki 11 ilde 90 bin 200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşamadı.







Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’na teslim edilen seçmen listelerine göre 90 bin 200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşılamadığını yazdı. Yöneticiliğini Mehmet Günal Ölçer’in yaptığı, ODTÜ’lü bir grubun oluşturduğu, gönüllülük esasına göre araştırma yapan ekibin verilerine göre 90 bin 200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşılamadı.





Ölçer, “Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye’de bulamadığımız 90 bin 200 tane seçmen var. Yani bunların hiçbir yerde kaydına ulaşamadık. Bu insanlar yok ve ortadan kaybolmuşlar. Kayıp seçmenleri 11 il için il il belirledik” diye konuştu.







Veri analizi yapan Mehmet Günal Ölçer, kayıp seçmenlerle ilgili, “Hatay’dan örneğin İstanbul’a kaydınızı aldırdıysanız kaydınızın Hatay’da gözüküyor olması lazım. Bu bizim de gösterdiğimiz listede Hatay’dan İstanbul’a giden kişi olarak gözüküyorsunuz. Ne oldu, sizin kaydınız İstanbul’a geçti. Bunda hiçbir açık, kafamızda soru işareti yok.





90 bin 200 kişinin listesini istenen yere resmi olmak şartıyla Doğru Parti olarak ve ben kişi olarak yapıp veririz. 90 bin 200 kişinin vatandaşlık numarasını veririz. Onlar da cevap versinler niye bu insanlar yokmuş. 25 Kasım 2022’de seçim kurulunun listesinde olmasına rağmen, 14 Mayıs 2023 tarihinde neden seçmen değillermiş bunun cevabını verecek kişi ve yetkili makamlar biz değiliz” ifadelerini kullandı.