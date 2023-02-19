Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgesinden acı fotoğraf: Artık çöp oldu /19 Şubat 2023 14:02

Deprem bölgesinden acı fotoğraf: Artık çöp oldu

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde 6-7 sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Medya Radar'da yer alan habere göre hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenleniyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk dron ile havadan görüntülendi.

"GÜNDE 6-7 KEZ GİDİP GELİYORUM"
Devlet Su İşleri'nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, "Depremin 2'inci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye'nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz" şeklinde konuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deprem bölgesinden acı fotoğraf: Artık çöp oldu Sonraki Haber >>

A Haber'den çadır şov: Duyanlar deniz kenarında lüks villa zanneder

A Haber'den çadır şov: Duyanlar deniz kenarında lüks villa zanneder

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

Dua ve Gıyabî Cenaze Namazı

Dua ve Gıyabî Cenaze Namazı

Kamp'ta depremzede kardeşlerimiz için dua ve gıyabî cenaze namazı

Kamp'ta depremzede kardeşlerimiz için dua ve gıyabî cenaze namazı

Mimarlık fakültesine ilahiyatçı dekan!

Mimarlık fakültesine ilahiyatçı dekan!

Depremzedeler hakkında faşist açıklama

Depremzedeler hakkında faşist açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:06:26