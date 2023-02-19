İsviçre'den depremzedeler için flaş vize hamlesi!

İsviçre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'den depremzedeler için oluşturulan giriş vizesine şu ana kadar bin 500 başvuru yapıldığını duyurdu.







Euronews'da yer alan habere göre, normal şartlarda umumi pasaport sahibi bütün Türk vatandaşları turist vizesiyle İsviçre'de 90 güne kadar kalma hakkına sahip.





Ancak İsviçre makamları depremde evlerini kaybeden mağdurlara öncelik tanıyacak. Bu kapsamda depremzedelere hızlandırılmış prosedürden yararlanma imkanı tanınıyor.







Ancak bu vizeden yararlanmanın bazı şartları bulunuyor. Öncelikle başvuru sahiplerinin İsviçre'de eşi, büyükanne ya da büyükbabası, çocukları ya da torunları gibi yakın akrabalarının olması gerekiyor.





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Bu kişilerin de ya İsviçre pasaportuna sahip olması ya da en azından vize ile alınmış oturum izninin olması şartı aranıyor. Bilgiler İsviçre'deki aile sertifikası üzerinden kontrol ediliyor. Öte yandan başvuru için pasaport sahibi olması şart. Birçok depremzede seyahat belgelerini yıkılan evlerin enkazı altında kaybetti.







Ancak deprem nedeniyle pasaportunu kaybedenlerin İsviçre'ye seyahat edebilmek için geçici acil durum pasaportu ibraz etmeleri gerekiyor.





BAŞVURU İÇİN PASAPORT İBRAZI ŞARTI

Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Christine Schraner Burgener, Almanca yayın yapan SRF televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsviçre'ye pasaportu olmayan depremzedelere mümkün olan en kısa sürede yeni pasaport verme sözü verdiğini belirtti ve hatta "24 saatlik bir süreden bile bahsedildiğini" açıkladı.

