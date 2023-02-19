Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den medyaya deprem talimatı: "Yayında rutine dönün, 'umut'lu haberler verin" /19 Şubat 2023 13:42

AKP'den medyaya deprem talimatı: "Yayında rutine dönün, 'umut'lu haberler verin"

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerden 12 gün sonra iktidarın kendisine yakın medya kuruluşlarından ‘rutine dönmelerini’ istediği ve bu dönüş için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun da devreye girmeye hazırlandığı dile getirildi.

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Diken’in iktidar ve RTÜK kaynaklarından edindiği bilgilere göre özellikle haber kanalları dışındaki kanallardan ‘rutine dönüş’ istendi. 


Habere göre afet bölgesi dışındaki 71 kentte ‘hayatın normale dönmesine destek’ amacıyla kanallar kademeli olarak normal yayın akışına geçecek. Cuma iletilen taleple birlikte kanalların çoğu deprem özel yayınlarını bitirerek film ve eğlence içermeyen programları yeniden yayınlamaya başladı. Kanalların haber bültenlerinde yer alacak haberlerde de ağırlığı insan öykülerine ve kurtarma çalışmalarına vermesi bekleniyor.

Öte yandan haber kanallarına da bir dizi ‘tedbir’ getirildi. Kalabalık alanlardan yayın yapılmaması ve ‘yayınlara yurttaşların ani girişinin engellenmesi’ istendi.

Ayrıca yayınlarda kameraların çok sayıda enkazı bir arada gösterecek biçimde geniş açıyla çalışması yerine, doğrudan muhabire odaklanması istendi. Ağırlığın gelen yardımlara, iktidarın atacağı adımlara, ‘daha umutlu’ haberlere ve kurtarılanlara verilmesi bekleniyor.

RTÜK ise bu isteklerin ulaşmadığı kanalları yakından takip edecek ve ilerleyen günlerde üst kurul toplantısında cezalar gündeme alınacak. Diken’in kaynaklardan edindiği bilgilere kısa süre içinde belli yayın organlarına cezalara kesin gözüyle bakılıyor. 
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