Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgesinden acı haber: Donarak ölümler başladı /07 Şubat 2023 12:25

Deprem bölgesinden acı haber: Donarak ölümler başladı

Deprem bölgesindeki son durumu aktaran Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran, "Çıkarılan bazı cesetlerin donarak öldüğü tespit edildi" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 13,5 milyon kişiyi doğrudan etkiledi.


Depremin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Adıyaman’da donmuş cesetler enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

"DONARAK ÖLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ"
Bölgede yardım faaliyetleri ve izlenimlerini Independent Türkçe’ye anlatan Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran "30 saat geçti binalarda canlı insanlar var yeterli ekipman yok. Çıkarılan bazı cesetlerin donarak öldüğü tespit edildi" dedi.
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