Samanyolu Haber /Gündem / Deprem kahininden yeni paylaşım: Bölge yeniden şekilleniyor /08 Şubat 2023 12:24

Deprem kahininden yeni paylaşım: Bölge yeniden şekilleniyor

Türkiye'yi yasa boğan depremlerden birkaç gün önce yaptığı paylaşımlarla "depremi önceden bilen adam" olarak bilinen Frank Hoogerbeets'ten yeni paylaşımlar geldi.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş merkezli depremler bütün dünyayı yasa boğarken, bu felaketten günler önce sosyal medya hesabı üzerinden bölgede bir deprem yaşanabileceğini açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets’ten açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla, “Deprem kahini” lakabını alan Hoogerbeets, bugün bir paylaşımda daha bulundu. Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medya üzerinde takipçisi sayısı hızla artan Hoogerbeets, paylaşımında Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin bütün bölgeyi etkilediğini dile getirdi.

Hoogerbeets, “Orta Türkiye’deki büyük depremler bütün bölgede stres dağılımının önemli bir şekilde değişmesine sebep oldu ve Filistin’e kadar sismik hareketlilik yaşanıyor. Açıkça bölge yeniden şekilleniyor” dedi.

3 ŞUBAT’TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Hoogerbeets, depremden üç gün önce (3 Şubat) sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.

Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımından günler sonra deprem meydana gelmesi sonrasında Hoogerbeets’in takipçi sayısı hızla artmış ve “deprem kahini” lakabı verilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deprem kahininden yeni paylaşım: Bölge yeniden şekilleniyor Sonraki Haber >>

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

800 kişi enkaz altında

800 kişi enkaz altında

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Vefa ve Sadakat Günü

Vefa ve Sadakat Günü

Dikkat! Sahte AFAD sitesi kurup yardım etmek isteyenlerin kart bilgilerini çaldılar

Dikkat! Sahte AFAD sitesi kurup yardım etmek isteyenlerin kart bilgilerini çaldılar

Varank yaptığı 'zırva' açıklama büyük tepki çekti

Varank yaptığı 'zırva' açıklama büyük tepki çekti

İşte deprem kurtarma çalışmalarının gerçek fotoğrafı: Derin bir karanlık

İşte deprem kurtarma çalışmalarının gerçek fotoğrafı: Derin bir karanlık

AKP'li yönetici isyan etti: 'Allah belasını versin böyle hükümetin, yaptıkları her iş gösteriş'

AKP'li yönetici isyan etti: 'Allah belasını versin böyle hükümetin, yaptıkları her iş gösteriş'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:38