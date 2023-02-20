Deprem kayıt cihazı almak için ödenek bulamayan AFAD, lüks araç peşine düşmüş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “deprem kayıt cihazı ve ekipmanları alımı” için ilk olarak Mayıs 2022’de ihaleye çıktı. Ancak ayrılan ödenek yetmeyince ihale iptal oldu.









Haziranda yeniden ihaleye çıkıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağlı Deprem Dairesi Başkanlığı “deprem ivme ölçer cihazı ve ekipmanları alımı” için 10 Haziran’da ihale düzenledi.







İhaleye katılan olmayınca ekipmanlar alınamadı. Bundan 20 gün sonra aynı kurum “deprem kayıt cihazı ve ekipmanları alımı” ihalesine çıktı yine katılım olmayınca ekipmanların tedariki sağlanamadı. İhale dört ay sonra 17 Ekim’de tekrarlandı ama yine katılım olmadı. Haziran ayında iptal olan diğer “deprem kayıt cihazı ve ekipmanları alımı” ihalesi de 24 Ekim’de tekrarlandı ve buna da katılım olmayınca iptal edildi.





GERGER’DE DE KURULACAKTI

AFAD’ın bütçe yetersizliği nedeniyle mayıs ayında iptal edilen ihalesi önce haziran ayında ardından ekim ayında tekrarlandı. İlki bütçe yetersizliği nedeniyle iptal edilen ve tekrar açılan ihaleye katılım olmadı. “deprem ivme ölçer cihazı ve ekipmanları alımı” ve “deprem kayıt cihazı ve ekipmanları” ihalelerinden eğer ekipmanlar alınmış olsaydı 17 ilde 28 adet deprem ivme ölçer cihazı yerleştirilecekti. Diğer iptal olan deprem kayıt cihazı ve ekipmanları ise 7 ilde ve KKTC’de konumlandırılacaktı. Türkiye’yi sarsan depremde büyük yıkım yaşanan Adıyaman’ın Gerger ilçesine de ekipman yerleştirilecekti. Deprem kayıt cihazlarının yerleştirileceği diğer yerler ise şu şekildeydi: “İstanbul/Şile/Sarıyer/Arnavutköy, Edirne/Lalapaşa/Demirköy, Kırklareli/Demirköy, Balıkesir/Sındırgı, Tekirdağ/Pehlivanköy/Hayrabolu, Sakarya/Merkez, KKTC/Güzelyurt ve Çankırı/Kurşunlu.”





KAMYON VE VİNÇ LAZIM

Afet bölgesinde arazi araçları, kamyonlar ve vinçlere olan ihtiyaç gözler önündeyken AFAD “konforlu” sedan otomobil peşine düştü. Deprem cihazlarının ihaleleri 17 ve 24 Ekim’de iptal edilirken iki ihalenin arasında 11 Ekim’de AFAD “binek araç kiralama hizmeti” ihalesine çıktı. AFAD tarafından 35 adet araç 15 milyon 937 bin 740 bin liraya kiralandı.









ARAÇLARDA AMBİYANS AYDINLATMA İSTEDİLER













Kiralanacak araçlarda ambiyans aydınlatma, çelik jant, deri direksiyon, arkada kol dayama, arka koltuktakiler için klima, gövde rengi ayna ve kapı kolları özellikleri arandı. Ayrıca ihale şartnamesine göre araçların 2022 model ve 1450 cc ila 1600 cc benzinli otomatik vites araçların en fazla 100 kilometrede olması talep edildi.