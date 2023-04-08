Samanyolu Haber /Politika / Depremde göç eden 1,6 milyon kişi adresini taşımadı /08 Nisan 2023 10:16

Depremde göç eden 1,6 milyon kişi adresini taşımadı

Oy verme yeri değişikliklerinin 2 Nisan Pazar itibarıyla sona ermesiyle birlikte, deprem nedeniyle göç etmek durumunda kalan seçmenlerin kaçının bulundukları illerde oy kullanabileceği netleşti.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından milyonlarca kişi evsiz kalmıştı.

Depremzedelerin göç ettikleri kentlerde oy kullanmaları için kayıtlarını da değiştirmeleri gerekiyordu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu ile taşıdı.

Milliyet’te yer alan habere göre, bu durumda, seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede, seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.
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