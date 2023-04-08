Samanyolu Haber /Dünya / Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı /08 Nisan 2023 10:37

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Sınırda gerilimin yükselmesinin ardından İsrail'in Tel Aviv kentine yaşanan şiddet olaylarında bir İtalyan turist hayatını kaybederken beş de İtalyan ve Britanyalı turist yaralandı.

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

İsrail'in kurtarma servisi, 30 yaşındaki İtalyan vatandaşının cuma gecesi vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

İsrail polisi, aynı saatlerde bir kişinin arabasını plajdaki insanların üzerine sürdüğü, sürücünün vurularak öldürüldüğünü belirtti. Polis, olay yeri yakınlarındaki bir memurun sürücünün "tüfeğe benzer bir şeye uzandığını gördükten sonra" silahını ateşlediğini belirtti. İsrail medyası, saldırganın Kafr Qasem kasabasından İsrailli bir Arap vatandaş olduğunu ifade etti.

Vurulma olayı ve arabalı saldırının bağlantılı mı yoksa iki ayrı olay mı olduğu henüz bilinmiyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarının isminin Alesandro Parini olduğunu belirtti. Meloni, "Bu iğrenç saldırılar karşısında İsrail'le dayanışma gösteriyoruz" dedi.

İsrailli yetkililer, yaralanan 5 kişinin hafif veya orta derecede yaralanmalar için hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde arabanın yoldan çıkıp önce bir yürüme patikasına girdiği sonra da takla atarak plaja doğru düştüğü görülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olaydan sonra polis ve ordu yedek güçleri için seferberlik ilan etti.

İsrail'de gerilim, ülkenin Mescid-i Aksa'ya namaz sırasında yaptığı peş peşe baskınların ardından Gazze Şeridi'nden yapılan karşılıklı saldırılar sonucunda tırmandı. İsrail, saldırılar karşısında Gazze Şeridi ve Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.
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Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

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