Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 6 bin 108 kişinin tedavisine hastanelerde devam edildiğini söyledi.



Hatay'da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, taburcu edilen hasta sayısını 13 bin 612 olarak açıkladı.



Afetten etkilenen şehirlerde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısının ise ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaştığını söyleyen Koca, "Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır" dedi.



Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremden sonra kentte yıkılan binalara ait enkazların Pazar günü kaldırılmaya başlanacağı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cuma günü, depremlerden etkilenen illerde, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısının 200'ün altına düştüğünü açıkladı.



Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken ayakta kalan binalarda hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Cuma günü, deprem bölgesinde yapılan inceleme için “84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik” dedi.



Bakan Kurum yaklaşık 685 bin binada inceleme yapıldığını kaydetti.



Kurum ayrıca depremden etkilenen bölgelerde inşa edilecek kalıcı konutlar için yeni yerleşim alanlarının düşünüldüğü ve konu hakkında çalışmalar yapıldığını söyledi.



Bilim insanları yeni konutlar yapılmadan önce zemin etüd çalışmalarının yapılması ve fay hatlarının üzerine inşadan kaçınılması konusunda uyarıyor.



14 Şubat'taki Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilen binalar olduğunu söyledi.



Erdoğan depremzedelerden 890 bin kişinin kamu yurtlarına, 50 bin kişinin de otellere yerleştirildiğini, toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacının karşılandığını söyledi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 Şubat'taki açıklamasında yerel ve uluslararası kuruluşlar tarafından bölgeye yaklaşık 387 bin çadır sevk edildiğini ve bunların172.265’inin kurulduğunu duyurdu. Bölgeye 3 milyondan fazla da battaniye sevk edildi.



Fakat 17 Şubat'ta yardım gruplarından çadır, battaniye, temizlik ürünleri ve gıda ihtiyaçlarına dair çağrılar devam etmekteydi.



AFAD, bölgeden tahliye edilen kişi sayısını ise 216 bin 347 olarak duyurdu.



Kurumun açıklamasında göre, depremlerin ardından 4 bin 323 artçı depremin meydana geldi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan binalarda sorumluluğu olan 134 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 17 Şubat'ta, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 117 kişiden 21 kişinin tutuklandığını duyurdu.