Depremin yerle bir ettiği Malatya'da Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı

6-8 Nisan tarihleri arasında 1300 kişi ile yüz yüze yapılan ankette hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri soruldu.
Seçmenin tercihlerine bakıldığında AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı açık ara önde tamamladığı görüldü.
Anketin "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye sorulan bölümünde AKP yüzde 41.3 oy aldı. Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:
CHP: Yüzde 25.2
MHP: Yüzde 10.8
İYİ Parti: Yüzde 9.5
HDP: Yüzde 8.4
Diğer: Yüzde 4.8
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette ise
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 53.9Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 41.7
Muharrem İnce: Yüzde 2.8
Sinan Oğan: Yüzde 1.6
oranında oy aldığı görüldü.