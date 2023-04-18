Depremin yerle bir ettiği Malatya'da Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette ise



Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 53.9

Sinan Oğan: Yüzde 1.6







oranında oy aldığı görüldü.

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Alf Araştırma son anketini 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da gerçekleştirdi.6-8 Nisan tarihleri arasında 1300 kişi ile yüz yüze yapılan ankette hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri soruldu.Seçmenin tercihlerine bakıldığında AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı açık ara önde tamamladığı görüldü.Anketin "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye sorulan bölümünde AKP yüzde 41.3 oy aldı. Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:CHP: Yüzde 25.2MHP: Yüzde 10.8İYİ Parti: Yüzde 9.5HDP: Yüzde 8.4Diğer: Yüzde 4.8Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 41.7Muharrem İnce: Yüzde 2.8