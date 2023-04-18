Samanyolu Haber /Politika / Depremin yerle bir ettiği Malatya'da Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı /18 Nisan 2023 08:10

Depremin yerle bir ettiği Malatya'da Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı

Alf Araştırma, 6-8 Nisan tarihleri arasında depremin yıktığı Malatya'da yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette, AKP ve Erdoğan'ın yarışı önde bitirdiği görüldü.

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Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Alf Araştırma son anketini 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da gerçekleştirdi.

6-8 Nisan tarihleri arasında 1300 kişi ile yüz yüze yapılan ankette hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri soruldu.

Seçmenin tercihlerine bakıldığında AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı açık ara önde tamamladığı görüldü.

Anketin "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye sorulan bölümünde AKP yüzde 41.3 oy aldı. Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

CHP: Yüzde 25.2
MHP: Yüzde 10.8
İYİ Parti: Yüzde 9.5
HDP: Yüzde 8.4
Diğer: Yüzde 4.8

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette ise

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 53.9
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 41.7
Muharrem İnce: Yüzde 2.8
Sinan Oğan: Yüzde 1.6

oranında oy aldığı görüldü.
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