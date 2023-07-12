Samanyolu Haber /Gündem / Derin dondurucuda bulunan ceset köşe yazarının oğlu çıktı /12 Temmuz 2023 23:14

Derin dondurucuda bulunan ceset köşe yazarının oğlu çıktı

İstanbul Bayrampaşa’daki dondurucu içerisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar’ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar olduğu öğrenildi. İşte İstanbul'daki vahşetin detayları...

SHABER3.COM

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre İstanbul Bayrampaşa'da 19 yaşındaki Mustafa Nur Kasadar önceki gün esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Aile, 19 yaşındaki kayıp genci bulmak için yakınlarına ve polise haber verdi. Milli Gazete yazarlarından Mustafa Kasadar'ın oğlu olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI

Kayıp gencin fidye için kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir araştırma yaptı.

Kayıp gencin en son görüştüğü kişileri belirledi. Muhammed Nuh Kasadar'ın en son Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlı bir binada görüldüğü bilgisine ulaşıldı.


PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

Binanın 3'üncü katında yapılan aramada derin dondurucu içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu.

Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerine haber verildi. Gasp Masası ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Araştırmalarda bir şüpheli belirlendi. Şüphelinin Hakan Ö. (28) olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

ESKİ ÇALIŞANIYMIŞ

Şüphelinin, Mustafa Kasadar'ın eski çalışanı olduğu, genci boğarak öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde “Benim evimde birlikte nargile içtik. Babanın bana borcu vardı dedim, tartıştık. Kavga ettik” dediği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Derin dondurucuda bulunan ceset köşe yazarının oğlu çıktı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:03:00