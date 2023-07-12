Scholz: Riyad'a yakın tarihte Eurofighter savaş uçağı teslimatı olmayacak

Euronews'te yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin yakın gelecekte Suudi Arabistan'a Eurofighter savaş uçağı teslim etmeyeceğini söyledi.



Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Scholz, Eurofighter savaş uçaklarının Riyad'a satışıyla ilgili Alman hükümet ortakları arasında fikir birliği olup olmadığına yönelik bir soruyu, "Suudi Arabistan'a Eurofighter teslimatına ilişkin herhangi bir kararın öngörülebilir gelecekte gündemde olmadığını söyleyebilirim." diye cevapladı.



Suudi Arabistan 2015 yılından bu yana Yemen'de İran destekli Şii Husilerle savaşan koalisyona öncülük ediyor.



Savaş on binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın aç kalmasına neden olurken dünyadaki en büyük insani krizlerden biri olarak da kabul ediliyor.



Almanya'da koalisyon ortakları arasında krize neden olan Suudi Arabistan'a silah satışı Scholz hükümetini zora sokuyor.



Reuters'a konuşan bir hükümet kaynağı, Berlin'in 2025 yılında sona erecek yasama dönemine kadar bu konuda bir karar almayacağını söyledi.



Alman SZ gazetesi de bir hükümet belgesine dayandırdığı haberinde "Riyad'a ihracat lisansı başvurularının Yemen'deki savaş sona erene kadar erteleneceğini" duyurdu.



Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Riyad'a silah satışını durdurmuştu.



Berlin, bu adımıyla ABD, Fransa ve İngiltere gibi müttefiklerinden daha sert yaklaşım sergilemişti.



Eurofighter savaş uçaklarının üçüncü ülkelere satışı için, uçağın üretimini ortaklaşa gerçekleştiren Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya hükümetlerinin onayı şart.



Zira Eurofighter, İngiliz savunma şirketi BAE Systems ile Almanya-İspanya ortaklığı olan Airbus'ın yanı sıra İtalyan Leonardo şirketinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından üretiliyor.



Bununla birlikte üretim her ne kadar İngiltere'de olsa da silah aksamının önemli bir kısmı Almanya tarafından sağlanıyor.



Bir diğer deyişle, jetlerin bileşenlerinin üçte biri Almanya'dan geliyor.



Almanya'da koalisyonu oluşturan ortaklardan ikisi Suudi Arabistan'a satışa sıcak baksa da Yeşiller Partisi kesinlikle karşı çıkıyor.



Bu durum, ülkede koalisyon krizine neden oluyor.