Samanyolu Haber /Gündem / Dev zamdan bir gün önce telefon kaydı yapanlara kötü haber! /10 Temmuz 2023 07:52

Dev zamdan bir gün önce telefon kaydı yapanlara kötü haber!

Yurt dışından alınan telefonların pasaport kayıt ücretlerinin 6 bin liradan 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet uygulamasına akın etmiş ve sistem kilitlenmişti. BTK IMEI kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı aldı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hem KDV'ye hem de yurt dışından getirilen akıllı telefonların kayıt ücretlerine zam yapıldı. Artık yurt dışından telefon satın alan bir vatandaşın, Türkiye'ye getirdiği zaman 20 bin TL IMEI kayıt ücreti ödemesi gerekecek. Bu tutar, bugüne kadar 6 bin 91 TL olarak uygulanıyordu.

E-DEVLET KİLİTLENMİŞTİ

Telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

Cep telefonu kayıt ücretinin 20 bin liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK IMEI kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı veriyor.
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