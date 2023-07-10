Samanyolu Haber /Dünya / AB, o 'kilit ortak' ile serbest ticaret anlaşması imzaladı /10 Temmuz 2023 07:32

AB, o 'kilit ortak' ile serbest ticaret anlaşması imzaladı

Avrupa Birliği ve Yeni Zelanda, aralarında ikili ticareti yüzde 30 oranında arttırmayı hedefledikleri serbest ticaret anlaşması imzaladı. Taraflar anlaşma metninde ilk kez "sürdürülebilir kalkınma" başlığına yer verdi.

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Avrupa Birliği ve Yeni Zelanda, aralarında ikili ticareti yüzde 30 oranında arttırmayı hedefledikleri serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'den yaptığı açıklamada "Yeni Zelanda, Hint-Pasifik bölgesinde bizim için kilit bir ortak. Bu serbest ticaret anlaşması bizi birbirimize daha da yakınlaştıracak" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins de anlaşmanın her iki ortak için "muazzam faydalar" sağladığını kaydetti.

Brüksel'e göre, AB'nin Pasifik takımadalarına ihracatı yılda 4.5 milyar Euro'ya kadar artabilir. Yeni Zelanda'daki AB yatırımları yüzde 80'e kadar çıkabilir.

2022 yılında iki bölge arasındaki ticaret hacmi 9 milyar Euro'nun üzerinde gerçekleşti.

"Sürdürülebilir kalkınma"

Dört yıl süren zorlu müzakerelerin ardından Haziran 2022'de tamamlanan metinde daha önce bir Avrupa ticaret anlaşmasında benzeri görülmemiş şekilde "sürdürülebilir kalkınma" başlığı bulunuyor.

Anlaşma metnini "iddialı" ve "çok dengeli" olarak nitelendiren Leyen, "Eşi benzeri görülmemiş sosyal ve iklim taahhütleriyle bu anlaşma Avrupa'nın ekonomik güvenliğini güçlendirirken adil ve yeşil büyümeyi teşvik etmekte" ifadelerini kullandı.

AB, Yeni Zelanda'nın en büyük üçüncü ticaret ortağı konumunda. Birlik üyeleri, bu ülkeden özellikle şarap, meyve ve et ithal ediyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve Yeni Zelanda tarafından onaylanması gerekiyor.
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