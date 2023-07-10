Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da ekmeğe zam tartışması dinmiyor /10 Temmuz 2023 07:55

İstanbul'da ekmeğe zam tartışması dinmiyor

İstanbul’da resmi fiyat tebliği gelmeden bazı fırınlar ekmek fiyatlarını 8-10 liraya kadar çıkardı. Tarife dışı zammın kabul edilemeyeceğini belirten fırıncılar, ekmekte tarifenin bir an önce verilmesini istedi.

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Un ve asgari ücretteki yüzde 34 zammı gerekçe gösteren bazı fırınların, resmi fiyat tebliği gelmeden ekmek fiyatlarını 8-10 liraya çıkması, denetimleri ve tartışmaları beraberinde getirdi.

İstanbul’da 200 gramı 5 liradan satıldığı açıklanan ekmeği, zamlı sattığı tespit edilen 116 fırına ceza kesilirken, ekmek üreticileri, İstanbul’da 240 gram ekmeğin 6 liradan satıldığını, ancak asgari ücret ve yüzde 60 artan un fiyatlarıyla güncellenen yeni ekmek tarifesinin bir an önce açıklanmasını istedi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte tarife dışı fiyat uygulamalarının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan un ve işçilik fiyatlarının arttığına işaret eden Balcı, esnafın hak ettiği fiyatın da biran önce verilmesi çağrısında bulundu.

Unda fiyat desteğinin haziran başı itibarıyla sona ermesinin işletme maliyetlerini yüzde 50 artırdığına işaret eden Balcı, "10 Temmuz’a geldik, un pahalı alınıyor. İşçilikte de artış söz konusu. Ekmekte yüzde 33 işçilik, kalanı işletme giderleri. O nedenle maliyeti kurtaracak fiyat tarifesi bekletilmeden verilmeli" diye konuştu.

200 GRAM EKMEK 7 LİRA OLSUN TALEBİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak ilgili odalar ve valilikle görüştüklerini açıklayan Halil İbrahim Balcı, "Şu anda 200 gram ekmeğin 7 lira olması gerekir diye düşünüyorum ya da 210 gramı 7,5 lira. O zamanda kilosu 35-35,5 liraya geliyor. İstanbul Valimiz ile bayramdan önceki hafta görüştük. İnşallah bu hafta içinde olumsuzluklar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Fiyat artışları üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği, İstanbul’da ekmek fiyatının 5 liradan satıldığını açıklarken, fiyat denetimi yapılan 205 fırından 116’sının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığının tespiti üzerine cezai işlem uygulandığını duyurdu.
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