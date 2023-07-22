Deva Partisi’nde kurucu isim istifa etti

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre DEVA Partisi’nin üst düzey yöneticilerinden Ramiz Ongun istifa ettiğini duyurdu.



Partide milli hassasiyetlerin önemsenmediği iddiasında bulunan Ongun’un ardından DEVA’daki ülkücü kesimden yeni istifalar bekleniyor…



Ongun, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, “Kıymetli yol arkadaşlarım 1. Olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada ‘Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir' sözüyle teşkilatımızın dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştu. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi'nin tam merkezinden çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

