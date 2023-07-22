Samanyolu Haber /Politika / Deva Partisi’nde kurucu isim istifa etti /22 Temmuz 2023 15:22

Deva Partisi’nde kurucu isim istifa etti

DEVA Partisi'nin kurucularından ülkücü hareketin önemli isimlerinden Ramiz Ongun istifa etti.

SHABER3.COM

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre DEVA Partisi’nin üst düzey  yöneticilerinden Ramiz Ongun istifa ettiğini duyurdu.

Partide milli hassasiyetlerin önemsenmediği iddiasında bulunan Ongun’un ardından  DEVA’daki ülkücü kesimden yeni istifalar bekleniyor…

Ongun, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, “Kıymetli yol arkadaşlarım 1. Olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada ‘Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir' sözüyle teşkilatımızın dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştu. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi'nin tam merkezinden çıkmıştır” ifadelerini kullandı.
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