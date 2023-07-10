DEVA ve Demokrat Parti yeni bir grup mu kuracak?

‘İYİ PARTİLİLER KIRGIN’





‘HEDEF MERKEZ SAĞ’





Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin (SP), TBMM’de 6. grubun kurmasının ardından siyaset kulislerinde şimdi de CHP listelerinden parlamentoya giren DEVA Partisi ile Demokrat Parti’nin (DP) “yeni bir grup kuracağı” ileri sürülüyor.Ancak parlamentoda 15 milletvekili bulunan DEVA ile 3 milletvekili bulunan DP’nin, TBMM çatısı altında grup kurabilmesi için 2 milletvekiline ihtiyacı bulunuyor. DEVA ve DP’li yetkililer ise gerekli olan 2 milletvekili için İYİ Parti’yi işaret ediyor. Akşener, kurultayda partililer ile ilgili “Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız” demişti.DEVA ve DP’li yetkililer ise Akşener’in bu sözlerinin ardından “İYİ Parti’de kırgınlık oluştuğuna” dikkat çekiyor. İYİ Parti’den DEVA Partisi ve DP’nin birlikte grup kurması halinde İYİ Parti’den “iki veya daha fazla milletvekilinin ya DEVA Partisi’ne ya da DP’ye katılabileceği” belirtiliyor.Öte yandan DP’li yetkililer, “DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve SP’nin kuracağı gruba katılmak istemedi, neden şimdi DP ile birlikte TBMM’de yeni bir grup kurmak istesin” sorusuna ise dikkat çeken şu açıklamayı yapıyor:“DEVA Partisi de Gelecek Partisi de AKP’nin içinden çıkan partiler. DEVA Partisi, SP çatısı altındaki birlikteliğe karşı çıktı. Çünkü DEVA Partisi, AKP’nin içinden doğan bir parti olarak yeniden ‘siyasal İslam’ çizgisinde bir parti olmayı hedeflemiyor. DEVA Partisi, ‘merkez sağ’ parti olma hedefinde. O nedenle SP çatısı altında TBMM’de kurulacak bir grupta DEVA Partisi’nin yer almasının 2028 seçimlerinde ‘partiyi geri düşüreceği’ düşünülüyor. Siyasette merkez sağ boşluğunun doğduğuna inanıyor ve o boşluğu doldurmayı hedefliyor. Ancak DEVA Partisi, SP çatısı altında TBMM’de kurulan gruba katılmış olsaydı, toplumdaki ‘Bu da AKP içinden çıkan siyasal İslamcı bir parti’ imajını yıkamazdı. Ancak DP öyle değil. DP, geçmişte her kesimi kucaklayan bir merkez sağ partisi. O nedenle DP ile yeni bir grup, Gelecek Partisi ile SP’nin kurduğu ittifak ile aynı olmaz.”