Mehmet Şimşek'e 'Faturayı önce zengine kes' çağrısı

‘ZAMLAR MAKYAJLA ÖRTÜLÜYOR’





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birbiri ardına gelen vergi ve harç zamlarının ardından dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni mesajlar verdi. Paylaşımında “mali disiplin” vurgusu yaparak yeni zamların geleceği sinyalini veren Şimşek, ücretlere yapılan zamları ve depremin bütçedeki yükünü de hatırlattı. Şimşek’in mesajlarını değerlendiren ekonomistler, “Bu hatırlatmalarla hem ‘ücretli çalışanları koruyoruz’ propagandası yapıyor hem de depremi bir bahane olarak kullanıyor” yorumunu yaptı.Şimşek dün yaptığı paylaşımla “Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi. Hemen ardından 2023’te emekli ve çalışanlara yapılan ücret zamlarıyla birlikte deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL’ye (milli gelire oran olarak yüzde 3.1) ulaşmasını beklediklerini de hatırlattı.Şimşek’in paylaşımlarını yorumlayan Prof. Dr. Erinç Yeldan, mali disiplin ve bütçe açığını kapatmak için en kolay yol olan vergi artışlarına başvurulduğunu hatırlatarak “Buna karşın ‘memuru ve asgari ücretliyi koruduk’ propagandası yapılıyor. Daraltıcı ve halkı yoksullaştırıcı zamlar makyajlanıyor. Kamu harcamalarından hele ki Saray’ın masrafı ve yandaşlara giden ballı ihalelerden hiç söz edilmiyor” dedi.Şimşek’in tweetler’inde depremin maliyetine değinmesini de zamlarının bahanesi olarak yorumlayan Yeldan şöyle konuştu:“AKP’ye göre ekonomide sorun yok. ‘Covid oldu, Ukrayna savaşı oldu, yüzyılın depremi oldu. Dış etkilerle sarsıldık’ propagandası yapıyorlar, depremi de bu şekilde kullanıyorlar. Şimşek ve ekibi bu propagandanın sürdürülemeyeceğinin farkında. Ama müdahalede aklına direkt daraltıcı mali programlar geliyor. Oysa servet vergisi getirilebilir, sıcak parayı dizginleyecek finansal işlem vergisi, imar rantlarının vergilendirilmesi gibi uygulamalara gidilebilir. Tedbirlerin maliyeti, sermaye gelirlerine özellikle de spekülatif ve rantiyer sermayeye gelecek vergilerle finanse edilmelidir.”Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise vergi zamlarının beklendiğini ancak iktidar tarafından seçim sonrasına sarkıtılarak yurttaşların kandırıldığını söyledi. Kozanoğlu şöyle konuştu: “Emekliler düşük ücretlerle ezilirken beyaz yakalıların gelirleri eridi. Ben emek mücadelesinin beyaz yakalılardan yükseleceğini tahmin ediyorum.”