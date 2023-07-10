Samanyolu Haber /Gündem / Bir kilo bamya 100 lira! /10 Temmuz 2023 08:31

Bir kilo bamya 100 lira!

Fiyat artışları hem yurttaşı hem de pazarcıyı vurdu. Yurttaşlar, “Fiyatlar korkunç” derken esnaf, “15 bin TL’ye aldığım mallar bu hafta 27 bin TL” ifadelerini kullandı.

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Ucuzluğu nedeniyle tercih edilen pazarlar da artık cep yakıyor. Fiyat artışlarından hem yurttaş hem de pazarcılar mağdur. Son zamlardan sonra İstanbul’daki Mecidiyeköy semt pazarına gittik. Pazarda 1 kilo bamya 100 liradan satılıyor.

Bamya satıcısı Cemal Ali Öztürk, “Bamyanın toplanması çok meziyetli. Maliyetler çok arttı. Mazot pahalandı, giderler çoğaldı, KDV’ler yükseldi” diyor. Pazarcı Recep Güner de halden aldıkları malların yüksek fiyatlı olmasının pazardaki fiyatlara etki ettiğini söylüyor ve “Bize malların gelişi ucuz değil. Masraf da diz boyu. Bu da ister istemez ürünlere yansıyor” diyor. Pazarcı Salih Ay ise  “Geçen haftalarda aldığım mallar 15 bin lira tutmuştu. Bu hafta yine aynı malları aldım ve 27 bin lira civarında tuttu” diyerek durumu özetledi.

Fetiye Çetinkaya isimli emekli yurttaş ise “Son zamlardan sonra fiyatlar korkunç. Ben emekliyim daha maaşlar yatmadı ve üzerine zam geldi. Her şeyi taneyle almak zorunda kaldık” dedi.
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