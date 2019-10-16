Devlet öğrencilere kalacak yer bulamadı

Artvin Çoruh Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu yönetimi, öğrencilerin yatması için bodrum katlara, spor salonuna ve mescide yataklar yerleştirdi.





Birgün Gazetesi'nin haberine göre Öğrencilerin verdiği bilgiye göre yaklaşık 600 kişilik Çoruh Kız Yurdu’nun kapasitesinin artırılması için ek bina inşaatına başlandı. Yurt yönetimi, ek bina inşaatı tamamlanmadan öğrenci kayıtlarını almaya başladı.





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Yeni döneme yetiştirilemeyen ek binaya kayıtları yapılan öğrenciler de sokakta kaldı. Yurt yönetimi “çözüm bulmak” amacıyla yurdun bodrum katlarına, mescide ve spor salonuna yarımşar metre aralıkla yataklar dizdi. Ek binaya kayıtları alınan öğrencilerin, binanın inşaatı tamamlanana kadar burada kalacağı bildirildi. Yurt yönetimi ise “Açıklama yapma yetkilerinin olmadığını” söyledi.









HAFTALIK 60 TL ÖDEYECEĞİZ





Yurdun bodrum katlarında kalan öğrenciler koşulların kötü olduğunu belirterek BirGün’e şunları anlattı:





“Yurda haftalık 60 TL ödeyeceğiz. Misafir öğrenci olarak görünüyoruz ve yemekhane yardımından da faydalanamıyoruz. Bizim kaldığımız kısımda duş alınabilecek sadece iki bölüm bulunuyor ve onlarca yatak dizdiler. Odalarda ise dört kişi için bir banyo bulunuyor. Tuvalet yeterli değil, dolaplarımız ve masalarımız yok. Bu koşullara bizi mahkum ettiler. Kalabileceğimiz yurt ve ev yok. Burada konut sayısı da yetersiz. Camları kendi imkanlarımızla kapattı perde bile yoktu. KYK yönetiminin bu duruma bir çare bulmasını bekliyoruz”