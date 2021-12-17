Samanyolu Haber /Gündem / Devre kesici uygulamasının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş /17 Aralık 2021 18:41

Devre kesici uygulamasının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul BIST 100 devre kesici uygulamasıyla haftanın son işlem gününde sert düştü.

SHABER3.COM

BIST 100 endeksinde yaşanan sert kayıp sonrası 16:24'te endekse devre kesici geldi. İşlemler tekrar başladıktan sonra düşüşün devam etmesi üzerine bu defa 16:54'te ikinci devre kesici devreye girdi.

İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin 17:24'te yeniden başlayacağı açıklandı.

SERT DÜŞTÜ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde gelen sert satışlarla yüzde 7 gerileyerek devre kesici uygulaması devreye girdi.

Endeks tarafında dün rekor işlem hacmi olan seviyeninde üzerine çıkarak 65 milyar TL’ye ulaştı. Viop tarafında ise Aralık vadeli kontratta yüzde 10 geri çekilme ile taban seviyeyi gördü.

KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Son 43 işlem gününde sadece 3 gün gerileyen endekste bugün kayıplar oldukça derinleşti.

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