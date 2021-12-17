Samanyolu Haber /Gündem / Bir tepki de İSO'dan: Şaşkınlıkla izliyoruz /17 Aralık 2021 18:32

Bir tepki de İSO'dan: Şaşkınlıkla izliyoruz

Sanayici ekonomide yaşanan gelişmelere ses verdi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz” dedi.

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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolar kurunun 17 Türk Lirası’nı aşarak tarihi zirvesini yenilemesinin ardından piyasalara beşinci kez doğrudan müdahalede bulundu.

Döviz kurundaki tarihi artış ve Merkez’in son müdahalesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.



MB’NİN FAİZ İNDİRİMİNİN ARDINDAN DÖVİZ YİNE REKOR TAZELEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) dün politika faizini 1 puan daha düşürerek 15’ten 14’e çekmişti.

TCMB karar metninde faiz indirimleri için ima edilen sınırlı alanın tamamlandığı vurgusu yapmış, metinde “Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir” ifadeleri kullanılmıştı.

Merkez’in bu müdahalesinin ardından dolar beklendiği gibi TL karşısında tekrar yükselişe geçmişti.

Döviz kurlarındaki yükseliş devam ederken dolar ve avro yeni güne de rekor tazeleyerek başladı. Dolar/TL 17’yi geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Böylece dolar, TL karşısında son 1 ayda yüzde 50.5 değerlendi.
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