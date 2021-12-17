Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile seçimi konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV Ana Haber'de İrfan Değirmenci'ye gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında önlenemez bir şekilde değer kaybına değinen Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) görüşmesinin detaylarını da paylaştı.







Kılıçdaroğlu, "TÜSİAD Başkanı ile konuştum, herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır. Bu akşam desinler bunu yarın toparlanırız. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek olasılığı seçimdir. Bu hükümet çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Susma zamanı değil herkes konuşmalı. Herkes bu gidişin doğru olmadığını dillendirmeli. Vatanını seven artık susamaz, susmamalı. Bu Saray ve şurekasının kalbi yoktur. Seçim sandığı önümüze konulana kadar asla susmayacağız. Hep birlikte bütün vatandaşlar, çağrı yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.







''OLAY ASGARİ ÜCRETİ AŞTI, YANGIN VAR''





Kılıçdaroğlu ayrıca ''Olay asgari ücreti aştı, yangın var. Hep birlikte her zaman ülkemizi seviyorsak bu ülkenin sanayicisi, esnafı artık konuşmalı ama demokratik yollarla. İktidar çoklu organ yetmezliğini kabul etmeli'' dedi.