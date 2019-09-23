Samanyolu Haber /Gündem / DHMİ'deki görevden almaların nedeni Teknofest mi? /23 Eylül 2019 12:51

DHMİ'deki görevden almaların nedeni Teknofest mi?

Teknofest için DHMİ Genel Müdürlüğü'nden kiralama bedeli alınmadığı, elektrik, su, temizlik, otopark gibi hizmetler için ücret ödenmediği ve gelen tüm uçakların sigortasının da DHMİ tarafından sağlandığı iddia edildi.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği ve pek çok kurum ve firmanın da destek olduğu duyurulan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için Atatürk Havalimanı kullanıldı. 22 Eylül Pazar günü sona eren TEKNOFEST için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne (DHMİ) herhangi bir hizmet bedeli ödenmediği iddia edildi.

PEK ÇOK FİRMA SPONSOR OLMUŞTU

Airport Genel Yayın Yönetmeni Ali KIDIK'ın bugünkü köşesinde, Teknofest için DHMİ'den kira bedeli alınmadığını, elektrik, su, temizlik, otopark gibi hizmetler için de herhangi bir bedel ödenmediği yer aldı. 1 milyon'dan fazla kişinin ziyaret ettiği söylenen Teknofest'in internet sitesinde destek olanlar arasında, Türk Hava Yolları, BMC, Aselsan, AFAD, İstabul Büyükşehir Belediyesi, Turkcell, Türk Hava Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile pek çok bakanlık, kurum ve kuruluş sayılıyor. Bunun yanında da sponsor olanlar arasında Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Türk Telekom gibi firmalarla, Google gibi yurt dışı sponsorlar yer alıyor.

'DHMİ'DE GÖREVDEN ALINMALARIN SEBEBİ TEKNOFEST MİYDİ?'

Kıdık'ın köşesinde de bu kadar destekçi kuruluşa rağmen DHMİ'ye herhangi bir hizmet bedeli verilmemesini eleştirerek, "Eurasia Airshow" isimli festivale devletin tüm imkanları seferber edildiğini ve bunun pozitif ayrımcılık olduğunu yazıyor. Kıdık ayrıca "Şunu düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. DHMİ’de görevden alınmaların sebebi Teknofest miydi? DHMİ yöneticileri bu talebe karşı çıktıkları için mi görevden alındılar" diye sorarak, bu konunun da aydınlatılmasını istiyor.
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