Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken anket: Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın şansı artar mı? /20 Nisan 2022 15:03

Dikkat çeken anket: Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın şansı artar mı?

Gezici Araştırma şirketi dikkat çeken bir anketi açıkladı. Ankete katılanlara seçimin ikinci tura kalması halinde oylarını kime verecekleri soruldu.

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"Erdoğan’ın endişelenecek çok sebebi var. İktidarı garanti değil" diyen Murat Gezici, seçimin ikinci tura kalması durumunda karşı karşıya kalınacak tabloyu da paylaştı.

Türkiye’de seçmenlerin politikacılara bakış açısının değiştiğini belirten Araştırma Başkanı Murat Gezici, “Erdoğan güçlü bir politik figürdü. Söylediği her söz, yapılabileceği duygusunu harekete geçiriyordu. Fakat artık böyle bir imaj yok. Halkın büyük bölümü Erdoğan figürünün, oyalama, sahte bir söylemle gerçek sorunları yok sayma eğiliminde olduğunu düşünüyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’e konuşan Gezici, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacağına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Yaptığımız ankette katılımcıların yüzde 47,2’sinin Erdoğan’a, yüzde 52,8’sinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini gördük. Bu anlamda Erdoğan’ın hiç olmadığı kadar endişeleneceği birçok sebebi var. Sahip olduğu iktidarı zannettiğinin aksine hiç garanti değil."

Kişi başına düşen milli gelirdeki düşüş, işsizlik ve enflasyondaki rekorların önüne geçilemediğini anımsatan Murat Gezici, “Artık halkın yüzde 68,9’unun ‘AKP ülkeyi yönetemiyor’ dediği görünüyor” dedi.
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