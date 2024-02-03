Samanyolu Haber /Dünya / Dikkat çeken karar: Yeniden Orta Doğu turuna çıkıyor /03 Şubat 2024 01:47

Dikkat çeken karar: Yeniden Orta Doğu turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek.

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.

GEÇEN AY TÜRKİYE'YE DE GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz ay dördüncü Orta Doğu turuna Türkiye'den başlamıştı. 5 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Blinken, ilk önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Erdoğan-Blinken görüşmesi basına kapalı gerçeklemiş ve görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulunmuştu.
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