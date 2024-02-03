İki istifa iki farklı karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'görevden affını' isteyerek koltuğu bıraktı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın kararıyla ilgili "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Erkan'ın görevinden ayrılmasıyla TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.



RESMİ GAZETE'DE 'GÖREVDEN ALINDIĞI' YAZILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.



Kararda TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındığı belirtildi.



2018-2020 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görevden affını istediğinde Resmi Gazete'de "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak" ifadeleri yer almış ve Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atanmıştı.



Yine 2018-2021 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, görevden affını istediğinde "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk" ifadeleri yer almış ve Selçuk'un yerine de Prof. Dr. Mahmut Özer atanmıştı.



İKİ YIL DAHA MAAŞ ALABİLECEK



Merkez Bankası başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri dört yıl olarak belirleniyor. Ancak 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre KHK’nin kullandığı tabirle, performanslarının yeterli görülmemesi durumunda bu görevden alınabiliyorlar. Görevden alındıktan sonra ise yine bu 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.