Gaye Erkan'ın istifasına kim, ne dedi?

Son dönemde babasına yönelik iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti.



Siyasetçiler ve ekonomistler, Erkan'ın istifasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak değerlendirmelerde bulundu.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti?"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: "Merkez Bankası Başkanı H. Gaye Erkan’ın istifa etmesi sürpriz değil. Erdoğan güçlü bir biçimde sahip çıkmamıştı. Gideceği belli idi. Bilinmeyen şey zamanlamasıydı. Yerine gelecek olanın da pek farklı işler yapması beklenmiyor. Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir. Gaye Erkan’ın yerine gelecek olan kişi 'saygın bir makro iktisatçı'ymış. Erkan’ı göreve getirirken 'makro iktisatçı' olmadığına neden dikkat etmediler?"



Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: "Hafize Gaye Erkan istifa etmiş. Sadık abi niye haber vermedin?"



Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp: "Son üç Merkez Bankası başkanının değişimi para politikasında U-dönüşlerinden kaynaklandığı için finansal sonuçları ağır olmuştu. Bu seferki başkan değişimi ise kişisel sebeplerden kaynaklanıyor olup, para politikasında yeni bir dönüşe işaret etmediği için finansal piyasalarda kalıcı bir etkisi olmayacaktır. Bilakis son dönemde yıpranan Merkez Bankası kredibilitesinin onarılmasına vesile olabilir. Zira Merkez Bankası kredibilitesi beklenti yönetiminin olmazsa olmazıdır."



Ekonomist Özgür Demirtaş: "Eğer defalarca yazdığım isim (Cevdet Akçay) Merkez Bankası Başkanı olursa, MB politikası kaldığı yerden çok daha iyi şekilde yoluna devam eder. Umarım ama ülkem için gerçekten umarım Cevdet Hocayı yaparlar…."



Ekonomist Mustafa Sönmez: "Şimşek, bu defa TCMB başkanını ben belirleyeceğim demiş. Öncekine niye gücün yetmedi? Yenisinin kalmasına gücün nasıl yetecek? Çivisi çıktı, yalama oldu her kurum."



Ekonomist Hakan Kara: "Bu grafiği bu kadar erken güncellemek durumunda kalacağımı tahmin etmemiştim."



"İSTİFANIN ESAS SEBEBİ TUTMAYAN ENFLASYON HEDEFLERİDİR"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından Erkan'ın istifasını değerlendirdi. İstifanın asıl sebebinin tutmayan enflasyon hedefleri olduğunu belirten Karabat, şunları aktardı:



* "Hafize Gaye Erkan’ı getiren Mehmet Şimşek’ti. Geçen yıl haziran ayında göreve gelmesinin ardından Şimşek ile Erkan’ın bazı konularda anlaşamadıkları kulislerde konuşulmaya başlandı. Erkan’ın TCMB başkanlığının ötesinde siyasi hedefleri olduğu belirtiliyordu. Ahmet Hakan’a röportaj bardağı taşıran son damlaydı.



* Rasyonel zemin dedikleri, ekonomi yönetiminin kişisel hırslarından başka bir şey değildi. Burada suçlu sadece Hafize Gaye Hanım görülmesin. Evet, o çok yanlış işler yaptı, makamını şahsi çıkarı için kullandı. Ama Mehmet Şimşek de uyumsuz politikalar yürüttü. Enflasyon sadece TCMB’nin para politikası ile olacak iş değildi.



"CAN ATALAY KARARI İLE HİÇBİR YATIRIMCIYI İKNA EDEMEZSİNİZ"



* Mehmet Şimşek bütçe disiplinini sağlayamadı. Devasa bütçe açığı verdi. KDV’yi yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkardı.



* Bir de Anayasa’nın rafa kaldırılması, AKP’nin hukuk tanımazlığı var. Can Atalay kararı ile siz hiçbir yatırımcıyı ikna edemezsiniz. Bu şartlarda Hafize Gaye Erkan’ın faiz politikası nasıl işe yarayacaktı?



* Bu istifanın esas sebebi enflasyon hedefinin tutmayacak olmasıdır. Suçlu sadece Hafize Hanım değil, aynı zamanda Mehmet Şimşek başta olmak üzere AKP’nin ileri gelenleridir. Ülke Arjantin’e dönüşmek üzereyken, Hafize Gaye Erkan durumu fark edip erkenden çıkıp gitmiştir.



* TCMB’nin kurumsal kimliği ve itibarı AKP sayesinde iki paralık olmuştur. Merkez Bankası, adeta başkan öğütme makinesi haline gelmiştir. TCMB’nin başına artık kim gelirse gelsin, ekonomi politikaları dikiş tutmayacaktır."