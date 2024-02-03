ABD'nin misillemesi haftalar sürecek: Saldırılar başladı

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yönelik saldırıya yanıt vermeye başladığı açıklandı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.



CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.



Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.



BIDEN: EĞER BİR AMERİKALIYA ZARAR VERİRSENİZ...



ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı ilk açıklamada üs saldırısına yanıtın bugün başladığını ifade etti, “Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek” dedi.



Sözlerine Washington’ın Orta Doğu veya dünyanın başka bir yerinde çatışma istemediğini ekleyen Biden, "Ancak bize zarar vermek isteyenler şunu bilmeli: Eğer bir Amerikalıya zarar verirseniz, karşılık veririz" dedi.



IRAK: AĞIR SONUÇLARA YOL AÇABİLİR



Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor" dedi.



Söz konusu ABD saldırılarının Irak'ı ve bölgeyi istenmeyen sonuçlara sürükleyen bir tehdit olduğuna dikkati çeken Resul, bunun sonuçlarının Irak ve bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından vahim olacağını kaydetti.



İRAN DESTEKLİ GÜÇLER HEDEF ALINDI



ABD’nin misilleme açıklamasının ardından Suriye ve Irak'tan saldırı haberleri geldi.



Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde İran destekli grupların hedef alındığı bildirildi.



Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde yer alan Ayyaş Depoları, Kuriyye, Herri, Hayadariyye, Bişri, Mezar Ali Çiftlikleri, Rahbe Kalesi ve Sanayi bölgesinde bulunan İran destekli gruplara ait 11 hedef, hava araçlarıyla hedef alındı. Mezar Ali Çiftliği'ne düzenlenen hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.



Irak'ta da İran destekli Şii milis gücü Nuceba Hareketi'nden yapılan açıklamada, Enbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde Haşdi Şabi silah deposunun ABD saldırısına maruz kaldığı aktarıldı.



ABD'NİN KULE 22 ÜSSÜNE SALDIRI



ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri Kule 22 üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.



İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de çıkan ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran savaşın başlangıcından bu yana ABD kuvvetlerine düzenlenen ilk ölümcül saldırı olmuştu.



Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.



İran ise söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" ifadesini kullanmıştı.



Washington yönetimi saldırının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıklamıştı.



Yetkililer ABD basınına yaptıkları açıklamada saldırıya haftalarca sürecek bir “kampanya” şeklinde karşılık vermeye hazırlanıldığını söylemişti.