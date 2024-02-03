Samanyolu Haber /Dünya / Ülkede kaos: Kral öldürüldü, karısı kaçırıldı /03 Şubat 2024 02:02

Ülkede kaos: Kral öldürüldü, karısı kaçırıldı

Şiddet olaylarının arttığı Nijerya’da bir kral silahlı grup tarafından öldürüldü. Aynı grup, kralın karısını kaçırdı.

SHABER3.COM

Nijerya’da bir grup silahlı saldırgan, kral Segun Aremu’nun sarayına baskın düzenledi.

Grup, Aremu’yu öldürürken karısını ve beraberinde bir kişiyi daha kaçırdı.

Ülkenin güneybatısında gerçekleşen olayda saldırganların kim olduğu ya da fidye isteyip istemediği henüz bilinmiyor.

Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

"YAKALAYACAĞIZ"

Kwara eyaletinde işlenen cinayetle ilgili açıklama yapan Vali AbdulRahman AbdulRazaq, şoke edici bulduğu olayları için “iğrenç” olarak niteledi. Vali, "Failleri mutlaka yakalayacağız ve bunun onların insanlığa karşı işlediği son suç olmasını sağlayacağız" dedi.

NİJERYA'DA İNSAN KAÇIRMALAR

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Nijerya’da yasalar, durum ne kadar kötü olursa olsun fidye parasını ödemeyi yasaklıyor. Ancak mağdurlar, yetkililere güvenmediğinden dolayı ödemeyi yapıyor.

Ülkede geçen yılın mayıs ayından beri 4 bin kişinin kaçırıldığını belirtiliyor.

Nijerya, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD’in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Nijerya’da kaç tane olduğu bilinmeyen krallar, anayasal bir statüye sahip olmasa da toplumda saygın bir konuma sahip.
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