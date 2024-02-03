Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de korkutan deprem! /03 Şubat 2024 09:31

Hakkari'de korkutan deprem!

Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 06.09 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgedeki saha çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. 

VALİ'DEN AÇIKLAMA!
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde sabah saat 6.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlardan Erhan Dilbilir, “Sabah namazını kılarken deprem meydana geldi. O an dua etmeye başladım. Dışarıya çıkacak durumda değildik. Çok soğuk dışarısı, ya deprem ya da soğuk öldürecek bizi. Allah’a şükürler olsun olumsuz bir durum söz konusu olmadı” dedi.

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