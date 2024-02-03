Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de yok yok! Bakın bu sefer kim yakalandı? /03 Şubat 2024 09:40

Türkiye'de yok yok! Bakın bu sefer kim yakalandı?

Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yakalandı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kartel-5' operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul’da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız.

Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshı’nin; Hollanda ‘da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu, Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız."
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