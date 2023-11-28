Samanyolu Haber /Gündem / Dilan-Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme: Hangi ünlü isimler ifadeye çağrıldı? /28 Kasım 2023 16:41

Dilan-Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme: Hangi ünlü isimler ifadeye çağrıldı?

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında 2019 yılında çekilen fotoğraf karesindeki 'ünlü fenomenler' de ifadeye çağırılacak.

SHABER3.COM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmış; Polat çifti bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

ÜNLÜ FENOMENLER DE DAHİL EDİLDİ
Kamuoyunun yakından takip ettiği Polat dosyasıyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

12punto'dan Müslim Sarıyar'ın haberine göre, 2019 yılında Dilan Polat tarafından çekilen ve 'Şampiyonlar Ligi' ifadesiyle paylaştığı fotoğraf karesinde Dilan-Engin Polat ile birlikte yer alan ünlü fenomenler soruşturma dosyasına dahil edildi.



Dosyaya dahil edilen isimler şöyle:

Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Aynı zamanda Polat çiftiyle aynı masada oturan 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Ünlü fenomenler önümüzdeki günlerde ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağrılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dilan-Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme: Hangi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:56:59