Dilan-Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme: Hangi ünlü isimler ifadeye çağrıldı?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmış; Polat çifti bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.







ÜNLÜ FENOMENLER DE DAHİL EDİLDİ



Kamuoyunun yakından takip ettiği Polat dosyasıyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.





12punto'dan Müslim Sarıyar'ın haberine göre, 2019 yılında Dilan Polat tarafından çekilen ve 'Şampiyonlar Ligi' ifadesiyle paylaştığı fotoğraf karesinde Dilan-Engin Polat ile birlikte yer alan ünlü fenomenler soruşturma dosyasına dahil edildi.













Dosyaya dahil edilen isimler şöyle:





Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit.





YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI



Aynı zamanda Polat çiftiyle aynı masada oturan 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.





Ünlü fenomenler önümüzdeki günlerde ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağrılacak.