Samanyolu Haber /Gündem / Dilan-Engin Polat'ın avukatı: Yeni savcının iki günde çıkarması lazım /03 Ocak 2024 21:03

Dilan-Engin Polat'ın avukatı: Yeni savcının iki günde çıkarması lazım

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin-Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, konuk olduğu programda "Yeni atanan savcının müvekkillerimi iki günde çıkarması lazım" dedi.

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Dilan Polat ve Engin Polat çifti 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Aramızda Kalsın' programına konuk olan çiftin avukatı Hüseyin Kaya, davaya yeni atanan savcının bir hafta içinde iddianameyi hazırlayarak Dilan Polat ve Engin Polat'ı serbest bırakması gerektiğini söyledi.

"GEÇ BİLE KALINDI"

Ahmet Kaya, "Dosya hazır, yeni savcı bir hafta içinde iddianameyi hazırlar. İki günde müvekkilleri çıkarması lazım. Devletimiz ve yargımız için bu çok önemli. Geç bile kalındı. Bizim bu davanın sonunda 26 gün alacağımız çıkacak. Bunun için de dava açacağız" ifadelerini kullandı.

"PEMBE ODA DİYE BİR ŞEY YOK"

Kaya, Engin Polat'ın cezaevinde Dilan Polat ile görüşmek için pembe oda talebinde bulunduğu söylentisiyle ilgili de konuştu:

"Pembe oda diye bir şey yok. Ayıp oluyor artık. Dilan Hanım'la 15 dakika konuşuyoruz ve sürekli ağlıyor. Görüşme odasındaki kamera da Dilan Hanım'ın yüzünü görüyor. O kameranın vicdanı olsa bu dosya için anneyi tutuklu bırakmaz. Bu ülkede milyon dolarlık vergi suçları affediliyor.
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