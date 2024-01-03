İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi.



İran'da gerçekleşen terör saldırıları sonrası Reisi'nin Türkiye ziyareti ileri bir tarihe alınırken, yeni tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.



Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.



Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.