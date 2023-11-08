Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşı Şulemsi'de

Şulemsi'nin sadece önünde poz verdiği arabaları değil, lüks çantaları ve kıyafetleri de dikkat çekiyor.





Peki Şulemsi ticaretiyle ilgili ne diyor? Onedio'nun aktardığına göre, Şulemsi şunları söylüyor:

Polat ailesi davası sadece Dilan Polat ve Engin Polat'ı değil, kısa süre içerisinde yaşadıkları yükselişle dikkat çeken tüm fenomenleri etkiledi. Avukat Feyza Altun, şimdiye kadar birçok fenomeni işaret etti.Hâliyle gözler bir süredir Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk'e çevrildi. Çiftin yıllar içinde yaşadığı değişimle ilgili TikTok'ta da birçok paylaşım yapılmaya başlandı.Şu an kendileri, eskisine göre epey farklı görünüyor. Özellikle de yaşadıkları lüks hayatla dikkat çekiyorlar.Örneğin fotoğrafta yer alan çanta eğer replika değilse, fiyatı 3.000 dolar civarı... Yani 85.000 TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz.Eşi Yasin Türk'le birlikte lüks araçların önünde poz veren Şulemsi'nin eski hâlinden eser yok şu an...Sadece Şulemsi değil, eşi Yasin Türk de belli ki estetik birtakım müdahaleler yaptırmış.Bu da çiftin yakın zamanda yaptıkları Dubai tatillerinden bir kare...Bu da eşinin Şulemsi'ye lüks hediyesi..."Ben her şeyimle dikkat ediyorum ticaretime, olur da bir açığım da varsa bilmeden devletime kurban olsun"ara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat'ın arkadaşı Şule Kayatürk (Sulemsi), malvarlığı ile dikkat çekiyor. 26 yaşındaki Kayatürk'ün 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatı olduğu iddia ediliyor!