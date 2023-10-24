Dilan Polat'tan ifşa: Soylu'ya hangi işini çözdürdü?

Kara para aklama iddialarıyla mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son günlerde gündemden düşmüyor. Polat’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya övgüler dizdiği bir video ortaya çıktı.







Videoda Soylu’yu aradığını ve işinin 3 saat içinde çözüldüğünü söyleyen Polat, “Allah başımızdan eksik etmesin öyle bir güzel ilgilenildi ki” dedi.





Polat, “Her şey için bakana yazamam. Bayramdan bayrama, kandilden kandile ilk kez o zaman hakkımı kullanıp o zaman istemiştim” ifadelerini kullandı.