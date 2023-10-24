Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat'tan ifşa: Soylu'ya hangi işini çözdürdü? /24 Ekim 2023 17:52

Dilan Polat'tan ifşa: Soylu'ya hangi işini çözdürdü?

Hakkında soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Dilan Polat‘ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya övgüler dizdiği video ortaya çıktı. Polat, videoda Bakan’ı aradığı ve işinin 3 saat içinde çözüldüğünü söyledi.

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Kara para aklama iddialarıyla mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son günlerde gündemden düşmüyor. Polat’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya övgüler dizdiği bir video ortaya çıktı.

Videoda Soylu’yu aradığını ve işinin 3 saat içinde çözüldüğünü söyleyen Polat, “Allah başımızdan eksik etmesin öyle bir güzel ilgilenildi ki” dedi.

Polat, “Her şey için bakana yazamam. Bayramdan bayrama, kandilden kandile ilk kez o zaman hakkımı kullanıp o zaman istemiştim” ifadelerini kullandı.
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