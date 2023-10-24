Orta Asya ülkelerinden Rusya karşıtı yaptırımlar desteği





SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) ve Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Rusya karşıtı yaptırımların aşılması konusunu tartışıldı.





Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Orta Asya ülkelerinin "bu konuda işbirliğini sürdürme konusunda mutabakata vardığı" belirtildi.





Avrupa Birliği, Rusya’ya uyguladığı yaptırımların delinmemesi için Orta Asya ülkelerine uyguladığı baskıyı artırıyor.





Ayrıca Brüksel’in, bu konuda Kazakistan ile işbirliğine büyük önem verdiği de vurgulandı.





Avrupa Birliği, açıklamasında belirtildiği üzere toplantı katılımcılarına Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketi hakkında bilgi verirken, "AB yaptırım rejimleri bağlamında sonuç odaklı diyalog ve iş birliğinin önemi"ne de vurgu yaptı.





Toplantıya AB ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın dışişleri bakanları katıldı.





Ayrıca Lüksemburg'da AB-Kazakistan İşbirliği Konseyi toplantısı düzenlendi.





AB Konseyi yaptığı açıklamada, "Mevcut jeopolitik bağlamda AB, Kazakistan'ın yaptırımların aşılmasıyla mücadeledeki işbirliğini övdü ve ortak yüksek öncelikli malların yeniden ihracatını durdurmaya yönelik çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı." dedi.





Kazakistan geçen hafta 106 çeşit çift kullanımlı ürünün Kazakistan'dan Rusya'ya ihraç edilemeyeceğini bildirmişti. Yetkililer, tedarik yasağı getirmediklerini ancak bunların ticaretinin "uluslararası yükümlülüklere ve Kazakistan mevzuatına uygun olarak" yapılması gerektiğini kaydetti.





Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, eylül ayı sonunda Almanya'ya yaptığı ziyarette, Astana'nın Rusya'ya yönelik yaptırım rejimini uygulayacağını belirtmişti. Tokayev aynı zamanda Kazakistan'ın Moskova ile işbirliği rotasına bağlı kaldığını ve Rusya karşıtı olmadığını da ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın da belirttiği gibi Moskova, Kazakistan'ın üçüncü ülkelerle ilişkilerine müdahale etmiyor, ancak bunların ilişkileri etkilememesini bekliyor.