Fırtına nedeniyle 1,5 milyon kişi tahliye edildi

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardımı Bakanı Enamur Rahman, yaklaşan Hamoon siklonu fırtınasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK



Rahman, riskli bölgelerden yaklaşık 1,5 milyon kişinin tahliye edilerek belirlenen yerlere yerleştirildiğini ve siklon fırtınasının gece geç saatlerde başlayıp yarın sabaha kadar Bangladeş kıyılarından geçmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.



Bangladeş Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada ise Hamoon’un Bhola bölgesi yakınlarındaki Barishal-Chattogram kıyısında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.