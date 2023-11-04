Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı: 6 saatte 66 soru soruldu

Gazete Duvar'da yer alan habere göre kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlamalarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerinin alınması tamamlandı.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün akşam saat 17.20'den itibaren ifade alma işlemleri devam eden Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı.



Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a sorulmak üzere ise 40 sayfa soru hazırladığı öğrenilmişti.